La mayoría de las violencias en pareja son psicológicas

Hermosillo, Sonora.- Cerca de un setenta u ochenta por ciento de la violencia que se puede presentar en pareja es psicológica, informó Ulises Reyes López.

El psicólogo especialista en temas de género comentó que tanto las creencias sociales, como la dificultad de aceptar los errores propios son dos factores que influyen directamente en este problema.

Agregó que este tipo de violencia puede venir de una falta de madurez personal y de no responsabilizarse de las acciones propias, situación que muchas veces puede desencadenar un divorcio.

Hay muchas causales del divorcio, por lo general es que se entienden las cosas de diferente manera y no se empata. La mejor herramienta es la comunicación, pero lo malo es que no suele existir mucha flexibilidad, y según mi experiencia, y la perspectiva de género, son los hombres quienes no la tienen”, destacó.