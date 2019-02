Locutor de Hermosillo señala que incendio de su cabina fue provocado

Hermosillo, Sonora - Alejandro Islas Galarza, califica como un ataque a su medio de comunicación el incendio que ocurrió en la cabina donde se ubicada su radio comunitaria Radio Manzana en donde perdió más de 100 mil pesos en equipo

El comunicador dijo que alas 5:30 horas un vecino fue el que le dijo que el cuarto que construyó arriba de su casa ubicada en la colonia Las Villas, se estaba quemando.

No se trató de un incendio muy escandaloso, lo que pasó es que se quemó por dentro, todos los plafones y las esponjas que tenía se derritieron encima de los aparatos y no quedó nada”, declaró

Dijo que él y su esposa empezaron a sofocar el fuego con agua y posteriormente llegaron los bomberos, fue el capitán de equipo que acudió al llamado el que le dijo a Alejandro que el incendio había sido provocado y había empezado en la puerta de madera en donde echaron algún tipo de acelerante.

La verdad no tengo enemigos, bueno al menos no que yo conozca porque evidentemente si los tengo, pero esto para mi es un ataque a mi medio de comunicación, y por supuesto a mi patrimonio por lo que por supuesto voy a poner la denuncia correspondiente, porque no es justo”, manifestó