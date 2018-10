Los hermosillenses quieren apoyar a la Caravana Migrante

Hermosillo, Sonora.- En un breve sondeo realizado en el Centro de Hermosillo, los entrevistados se manifestaron a favor de apoyar a la Caravana Migrante que a la fecha se compone por alrededor de 7 mil 200 personas provenientes de Honduras.

Me he informado y digo que con que haya más apoyo para ellos para poderlos ayudar. Nosotros los mexicanos somos de los mismos ”, Adrián Coronado.

No puedo decir que estoy en contra de la caravana porque México ha estado en casos similares con Estados Unidos, pero los hondureños han querido entrar de una manera muy agresiva y no se ve adecuado. El apoyo no se le debería de negar a nadie pero deberían de pedirlo de una forma adecuada”, María Inés Vega Gámez.