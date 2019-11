Madres Buscadoras ya no van acudir a Puerto Peñasco

Hermosillo, Sonora.-Luego de señalar haber recibido amenazas por un grupo armado en el municipio de Puerto peñasco, integrantes del Grupo Madres Buscadoras de Sonora, confirmaron que no continuarán realizando búsquedas de personas desaparecidas en aquella localidad.

Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo de buscadoras, confirmó que los hechos se presentaron durante la última acción de búsqueda que se dio en aquel municipio, ello durante el pasado fin de semana, inmediatamente después de haber recibido la visita en el lugar de agentes de la Fiscalía General de Justicia.

Refirió que por parte de dicho grupo no hubo un comportamiento agresivo, grosero o de violencia hacia las integrantes del colectivo, sino que uno de las personas encapuchadas les dijo que traía un mensaje para ellas.

Lo único es que ellos llevan un recado para mí, decirme que ya no nos querían en Puerto Peñasco, que ya no hiciera búsqueda en Puerto Peñasco, que ya no anduviera sacando esa escoria que está enterrada, porque esos eran puros delincuentes, que habían matado, que habían violado y que habían matado”