Madres hermosillenses: "Es injusto el recorte a guarderías"

Hermosillo, Sonora.- Madres hermosillenses demostraron su inconformidad luego de anunciarse los recortes presupuestales para las guarderías de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, por parte del titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macias.

En un sondeo realizado por TRIBUNA, las afiliadas a la dependencia expresaron su enojo y desaprobación, además coincidieron en que la decisión gubernamental invisibiliza sus situaciones particulares.

Con dos hijos inscritos en una guardería de Sedesol, Laura Mendoza, de 39 años, comentó que el recorte afectará a muchas madres que tienen que trabajar por ser el único sustento en sus hogares.

Yo no tengo un empleo formal por lo tanto no tengo prestaciones del Seguro Social y esta era la única opción que teníamos para dejar a los hijos ahí. Creo que el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) debe reflexionar. No todas las personas podemos dejar a los hijos con familiares”

Por su parte, Daniela Hernández, de 27 años, comentó que esta medida no toma en cuenta realmente a las necesidades de las mujeres ni sus hijos, así como tampoco contempla las complicaciones que atraviesan en el día a día.

Este subsidio era una ayuda para nosotras. Otra cosa es, ¿por qué las abuelas van a cuidar a los nietos? Está bien que lo hagan si ellas quieren de vez en cuando, pero no es su obligación hacerlo, pero sí es obligación del Gobierno Federal en apoyar a las mujeres trabajadoras que son madres al mismo tiempo”, platicó.

A su vez, Diana Martínez, de 41 años, señaló que la economía de muchas trabajadoras se vería mermada, además que podrían llevarlas a dejar sus empleos, lo que cual no considera justo, ya que en muchos casos ellas son responsables de todos los gastos del hogar.



Es muy difícil para muchas mujeres que somos madres y trabajadoras, estar pagando a una guardería particular, simplemente no nos alcanzaría y esto es muy lamentable, siento que no nos están tomando en cuenta, ni a nosotras ni a nuestros hijos”, puntualizó.



Ana Rosa Sánchez, de 32 años, comentó que desde hace dos meses se empezó a notar esta situación, misma que ha tenido repercusiones para algunas familias que han tenido que buscar otras alternativas.

En mi caso, yo busqué guardería porque donde trabajo no tengo IMSS sino Isssteson, y aquí te dan un apoyo para que pagues guardería, ya sea particular o en Sedesol, donde tu quieras. Hasta ahorita mi hija tiene un año de que entró a la estancia, desde diciembre la encargada del lugar nos avisó que no estaban pagando el recurso”, enfatizó.

Además, añadió que a la estancia a la que acude su hija han asistido menos niños, pues sus padres de familia optaron por ya no llevarlos al no tener el recurso económico suficiente, situación que califica de alarmante.

A dicha situación de recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles, se realizarán modificaciones en los requisitos de registro, por lo que padres y madres de familia se mantienen a la expectativa.