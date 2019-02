Madres hermosillenses reportan fallas técnicas en el programa Yoremia

Hermosillo, Sonora.- Sin fechas de resultados, ni el listado completo de las escuelas de la ciudad, son algunos de los problemas que madres de familia han tenido en los últimos días, tras fallas técnicas con el portal del Sistema de Información y Vinculación para la Comunidad Educativa en Sonora, Yoremia.

De este modo, algunas ciudadanas esperan que la Secretaría de Educación y Cultura, atienda este asunto lo más pronto posible, por lo que compartieron algunas de sus problemáticas.

Liliana González de 42 años, quien se dedica a la venta de artículos de belleza, comentó que hay confusión por parte de los padres de familia sobre el día en que se dará a conocer si sus hijos quedaron inscritos en la zona que ellos deseaban.

A su vez, Ana Romero de 38 años, explicó que son varias personas las que se encuentran en esta misma situación, por lo que espera que las autoridades correspondientes se manifiesten antes que se genere un caos.

Asimismo, otra madre de familia, María Jesús Méndez manifestó con molestia, otro error con el que se ha topado en esta página, por lo que estará buscando asesoría.

Hace 2 días me metí a la página, porque se supone ya estarían los resultados, pero ahorita más temprano, me metí al portal para volver a revisar y no me aparece nada, solo me aparece una imagen sobre las presinscripciones en línea que fueron del 1 a 15 de febrero, pero la opción para ver los resultados no aparece, ojalá nos digan una fecha, voy a pedir ayuda”, dijo.