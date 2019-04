"Me pongo en manos de Dios, no necesito más seguridad": Pavlovich

Hermosillo, Sonora.- La gobernadora Claudia Pavlovich señaló que no necesita más seguridad, esto por el acontecimiento del pasado miércoles donde nueve personas armadas entraron al rancho Las Norias, en Hermosillo, el cual es propiedad del suegro de la mandataria.

No, más no, las cosas pasan y hay que ponernos pues en manos de Dios, las cosas pasan y yo ya no necesito más seguridad, es suficiente”, manifestó.