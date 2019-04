Montes Piña: "Hay anomalías en la ratificación del alcalde de Bácum"

Hermosillo, Sonora.- El ratificar al alcalde interino de Bácum Javier Villanueva como titular cuando aún no vencía la licencia del exalcalde Rogelio Aboyte, citar a los regidores a sesión extraordinaria el domingo y que no fuera el secretario de gobernación municipal quien lo hiciera, no avisar al Congreso del Estado lo que harían y no apegarse a Ley orgánica de Gobierno y Administración Municipal, son las circunstancias que hacen afirmar al diputado Alonso Montes Piña que fue un proceso irregular.

El proceso que ejercieron no fue el correcto. Buscaremos reunirnos con integrantes regidores, para que expliquen cómo realizaron el procedimiento, pero desde ahora lo decimos nos apegaremos a los artículos 167 y 168 de la ley antes mencionada”, señaló.

Además, comentó que es posible que ejerzan reponer el proceso, por los factores que intervinieron que hacen irregular ante la ley.

Por otro lado comentó que la renuncia al cargo del exsecretario Víctor Armenta, no puede ser tomada al no existir un munícipe que nombre uno nuevo.

Para finalizar, informó que otra de las situaciones que se deberán analizar es que se especula de una renuncia por parte Aboyte Limón como presidente electo de Bácum, una hoja simple que dice que purga una condena de 15 meses de prisión.