"No está en nuestras manos reinstalar maestros ni pagar sueldos": Matrecitos

Hermosillo, Sonora.- Los maestros cesados que están en plantón por fuera del Congreso del Estado no pueden decir que no han sido atendidos porque Morena, desde el primer día los escuchó y los diputados ya fueron a México y les trajeron respuestas, aseveró el legislador morenista, Martín Matrecitos Flores.

Expuso que en la ciudad de México se reunieron con la Secretaria de Educación quien los remitió con el jurídico de la dependencia.

El nos dijo que están imposibilitados para la reinstalación debido a que hay una Reforma Educativa que no ha sido modificada o derogada todavía, se necesita que el Congreso de la Unión primero autorice la modificación y después eso pasará a las legislaturas de los Estados en donde seguramente será derogada, pero este es un proceso que lleva tiempo”, detalló

El jurídico de la SEP señaló que se va a revisar caso por caso los expedientes y aquel maestro que no haya sido despedido por la Reforma Educativa no va a ser reinstalado y mientras se da todo este proceso, la opción que ofreció darles interinatos a los maestros.

El diputado indicó que cuando les dijeron esto a los maestros, ellos no aceptaron y ante esa situación el Congreso del Estado ya no puede hacer más.

No es una facultad de la legislatura local ver esta situación, podemos coadyuvar pero no está en nuestras manos ni la reinstalación de los maestros ni nada que tenga que ver con pagar sueldos, posiblemente los compañeros debieron ir con el Gobierno del Estado para que ellos vean otras posibilidades de apoyarlos”, recalcó

Matrecitos Flores dijo no estar de acuerdo con que han dicho los maestros de que no habían sido atendidos por los diputados porque fueron escuchados desde el primer día, pero ellos no han aceptado las opciones que les han dado los legisladores.