No se debe comparar defraudación fiscal con delincuencia organizada

HERMOSILLO, SONORA.-La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora-norte, consideró como excesivo el articulado de la llamada Ley antifactureros, donde se equipara la defraudación fiscal con el delito de delincuencia organizada.

El presidente de la Coparmex en la entidad; Arturo Fernández Díaz González, señaló que el organismo se manifiesta siempre a favor de la legalidad y el estado de derecho, pero que la normativa aprobada en el Congreso de la Unión contiene elementos que pueden generar afectaciones importantes.

El dirigente empresarial en Sonora, lamentó los ataques que se han dado hacia la estructura de la Coparmex a nivel nacional, los cuales han salido desde el propio gobierno federal.

Sí, fueron muy desafortunadas declaraciones las declaraciones del presidente durante la conferencia mañanera, diciendo que Coparmex parecía parte de un partido, y pues no, llevamos 90 años haciendo lo mismo, y no vamos a dejar de señalar, no vamos a dejar de pronunciarnos como lo hemos hecho durante los últimos 90 años”, externó.