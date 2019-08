Organización "Bukis a la Calle" clausuran puente entre Unison y HGE

Hermosillo, Sonora.-Integrantes de la organización “Bukis a la Calle”, realizaron la clausuran del puente peatonal de la Universidad de Sonora por el bulevar Luis Encinas que comunica con el Hospital General del Estado, por considerar que se trata de un espacio que no es óptimo ni garantiza las condiciones de vialidad para los peatones.

Héctor Félix representante de la organización dijo que la infraestructura que se desarrolló en el puente, no fueron las adecuadas, ya que las condiciones tampoco facilitan una adecuada movilización para una gran cantidad de ciudadanos, entre ellos adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad.

Añadió que esta asociación que integra la llamada Liga Peatonal, determina que es urgente llevar a cabo las modificaciones necesarias para hacer de la infraestructura de la ciudad amigable con los peatones.

Este puente no es peatonal porque no está hecho a la medida de las personas, esta diseñado a la medida de los automóviles, para que estos no se detengan”, expresó.