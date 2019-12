PAN va a tapar baches en calles de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.-La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), estableció que para atender uno de los principales problemas que se presentan en la ciudad a conseuencia de los baches, van a realizar por su cuenta una intensa campaña para subsanar la situación.

Ernesto Munro Palacio, presidente del PAN en Sonora, informó que gracias al respaldo de empresas dedicadas al ramo de la construcción, les donarán material especial para bacheo.

En conferencia de prensa, dijo que las acciones van hacer acordes a sus posibilidades en calles de Hermosillo, que constantemente denuncian el mal estado de las vialidades por donde viven.

Empezamos en el Partido Acción Nacional, una campaña modesta de bacheo con material correcto, no con tierra ni piedra en las arterias más importantes de Hermosillo, será lento porque nosotros no tenemos la infraestructura, pero vamos a usar un polímero especial que hemos conseguido de varios donantes que nos han hecho el favor de regalarnos el material y mañana empezamos”, expresó.

Aclaró que no se tiene temor de efectuar este procedimiento en las calles de la ciudad, ya que no incurren en actos fuera de la ley, ya que lo único que hacen son obras en beneficio de los hermosillenses y no para la actual administración municipal.