PES en el Congreso local rechazará aprobación del matrimonio igualitario

Hermosillo, Sonora.-Como resultado de un ejercicio de consulta realizado en fechas recientes, la bancada del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado, rechaza aprobar próximamente la iniciativa del matrimonio igualitario en Sonora que propone la legisladora del grupo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Yumiko Palomares.

Jesús Alonso Montes Piña, coordinador de dicha fracción, señaló que antes de emitir una votación se decidió tomar en cuenta la participación ciudadanía, a través de una encuesta abierta, así como reuniones solicitadas por grupos defensores de la vida, con quienes dialogaron ampliamente sobre el tema.

Aseguró que la encuesta contó con una participación estimada de cuatro mil personas, donde el 86 por ciento rechazó el matrimonio igualitario, por lo que con este tipo de procedimientos sustentan su postura de no aprobarla al momento que se suba al pleno en las próximas sesiones, sin embargo respetan las opiniones del resto de los diputados.

El 86 por ciento nos dice no, luego hemos tenido acercamiento con cuatro instituciones, con cuatro asociaciones civiles y todas nos dicen no, en Sonora no, bueno ni sordos ni locos, es decir ni sordos para no escuchar a la gente, ni locos para desobedecerla”, expresó.