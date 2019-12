PRI de Sonora denuncia al alcalde Caborca

Hermosillo, Sonora.-El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, procederá con recursos legales en contra del Ayuntamiento de Caborca, encabezado por Morena por presuntas irregularidades en un proceso de “alianza publico-privada” para el servicio de alumbrado público.

Acompañado de autoridades del PRI de aquel municipio, el líder del Tricolor en Sonora Ernesto de Lucas Hopkins, acusó al alcalde Librado Macías de actuar en la opacidad, al probarse el documento de este procedimiento, sin contar con información necesaria, ni la aprobación de las comisiones al interior de cabildo.

El proceso, entre comillas de aprobación y cierro las comillas en el cabildo , se realizó de manera completamente ilegal, ni siquiera se presentó para su aprobación a ninguna comisión, de ahí ya parte que el acuerdo no puede discutirse en ninguna sesión de cabildo”, expresó.

En ese sentido, agregó que este procedimiento viene también a lesionar al erario del municipio, pues se ha establecido el compromiso por diez años para el pago a una empresa para la operación del servicio de alumbrado por el orden de los 71 millones de pesos anuales.

Esto, yo creo, dará absolutamente para más, porque evidentemente en Caborca, al igual que en el resto de los municipios, no nomás no está gobernando bien, sino que faltó a su principal propuesta de campaña de no robar”, externó.