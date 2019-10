Pavlovich Arellano busca evitar reducción de presupuesto federal

Hermosillo, Sonora.-Para el diseño del presupuesto federal del año 2020 a Sonora se contempla una reducción en las partidas por mil millones de pesos, por lo que se buscará una reunión con el secretario de Hacienda Arturo Herrera y analizar la problemática.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; señaló que al aplicarse una reducción de este tamaño en los recursos que se contemplan para la entidad, evidentemente se afectan los planes y proyectos de trabajo que se han diseñado en beneficio de la ciudadanía.

Con el secretario de Hacienda es con quien me urge platicar, nomás que no he podido contactarlo, pero es con quien me urge platicar para cerrar el tema de Sonora y espero que lleguen recursos extraordinarios, y cerrar también el tema de los estadios”, expresó.