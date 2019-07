Pavlovich solicitará que se elimine alerta de EU sobre viajar a Guaymas

Hermosillo, Sonora.- Ante la alerta de seguridad que emitió el gobierno de Estados Unidos para que sus connacionales tengan cuidado al momento de viajar a la región de Guaymas y Empalme por los hechos de violencia que se han registrado, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, señaló que están en pláticas con representantes del Consulado Americano para ver la posibilidad de que sea eliminada.

Manifestó que a pesar de esa situación, Sonora está calificado por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad como el cuarto estado más seguro del país, por lo que junto con el trabajo que se realiza en materia de prevención, esperan que la alerta de Estados Unidos sea eliminada para Guaymas.

Dijo que el gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho de emitir ese tipo de alertas, sin embargo también se debe de tomar en cuenta de que se trata de un punto importante de turismo que se encuentra tranquilo, y que por ende buscarán que pueda ser eliminada.

En entrevista con los representantes de los medios de comunicación, añadió que también se tiene la esperanza de que se mejoren las condiciones de seguridad con la llegada de la Guardia Nacional a Sonora, es por ello que desde el principio apoyaron su creación, sin tener sobre la mesa un plan B en caso de que no llegue a funcionar su trabajo, sobre todo cuando se aplicaron muchos recursos económicos.

Que ironía el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, puso a Sonora como el cuarto estado a nivel nacional más seguro del país, lo cual es algo muy importante por lo que no quiero que mi estado se contamine y no quiero que se aumente la violencia y me refiero a los homicidios provocados por el crimen organizado”, expresó.