¡Peligro al Volante!, Hermosillo cuenta con más de 51 socavones

Hermosillo, Sonora.- Ante las declaraciones del director de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, José Carrillo Atondo donde señala que 30 por ciento de baches que existen son por las reparaciones que hace la dependencia de Agua de Hermosillo.

Célida López, alcaldesa de la ciudad, comentó que efectivamente van décadas en las cuales no se ha invertido en mejora de infraestructura hidráulica, pero que en 2 meses la administración ha avanzado enormemente en este tema.

Efectivamente existen más de 80 socavones en la ciudad, y de ellos hemos atendido 29, no con la idea de reparar si no de erradicar el problema de raíz, informo la mandataria municipal.

Además enfatiza que no es una situación que se arregla en dos meses, si no que es un tema que requiere más tiempo, y que hasta el momento han trabajado para esta mala circunstancia que grita Hermosillo, y que no es una situación de una sola colonia la que no tenga baches.

Y que realmente la mayoría de ellos no tiene una relación directa con el tema de las fugas, por eso en esta semana se comenzara a trabajar las 29 empresas con las 29 rutas de reparación en un bacheo emergente.

Para finalizar indico la munícipe, que es un hecho que de norte a sur existen muchas fugas de agua, y para la reparación no hace falta la coordinación con la paraestatal, hace falta recurso para obtener mejores tuberías y así no continúen desembocando mas problemas de socavones.