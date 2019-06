Poco a poco, el 'robo hormiga' causa pérdidas millonarias a comerciantes

Hermosillo, Sonora.- A pesar de las pérdidas millonarias que representa para una tienda o comercio, el 'robo hormiga' no es denunciado ante las autoridades y es casi imposible de prever, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, Mirtha Alvarado Verdugo.

La representante de los comerciantes, señaló que este es uno de los delitos más perjudiciales para un negocio, ya que se da todos los días y en cantidades pequeñas, difíciles de detectar a pesar de las medidas de seguridad.

Reiteró que a pesar de la falta de estadísticas concretas acerca de este tema, el 'robo hormiga' es una situación que les preocupa constantemente.

El 'robo hormiga' es muy común y muy frecuente y no hay a quién denunciar, como es de poquito en poquito no hay denuncia y no hay una cuantificación pero es una realidad”, indicó.