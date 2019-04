Por Morena y PRI, el exalcalde 'Maloro' queda exonerado de juicio político

Hermosillo, Sonora.- El diputado de Morena Héctor Raúl Castelo, informó que no decidieron participar en la votación con el juicio político del exalcalde Manuel ‘Maloro’ Acosta por no tener claro el contenido en el expediente contra el acusado.

Juicio contra exalcalde ‘Maloro’ Acosta sigue vivo", aseguró.

El diputado señaló que no había pruebas que responsabilizaran a ‘Maloro’ por el Ayuntamiento pues "no hay pruebas legales" y que es preocupante que el expediente no está bien elaborado para emitir un juicio.

Estamos en contra de la corrupción, estamos encontrá de la impunidad pero estamos a favor de la legalidad”, manifestó.

El caso 'Maloro' ya terminó el periodo legal para ejercer un juicio político contra él y no sera enjuciado, pero el que aún podría ser enjuiciado es el extesorero.