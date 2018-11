Regidores de Hermosillo arremeten contra Maloro Acosta

Hermosillo, Sonora.- Después de someterse a votación y ser aprobado por la mayoría en cabildo la solicitud para la conformación de una comisión especial, que investigue las irregularidades del trienio pasado encabezado por el exalcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, algunos regidores del Ayuntamiento de Hermosillo han expresado la necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias para que se aclare esta situación referente al desvió de recursos públicos.

El Regidor por el Movimiento Alternativo Sonorense (MAS) José Guadalupe Curiel, manifestó que “es necesario se investigue y se deslinde de responsabilidades; si existen elementos suficientes, que se castigue al o los responsables, no solamente en lo que tiene que ver con la in habilitación sino que se les obligue a regresar el monto en cuestión”

Agregó que de momento desconoce la cantidad exacta, pues se habla desde 150 a 500 millones de pesos de recurso faltante observado por la Contraloría Superior, lo que si tiene claro es que ese recurso podría servir para solventar en parte el rezago que se tiene en servicios públicos del Municipio.

Por otra parte, Sergio Luke Santana, Regidor de Morena, comentó lo siguiente:

En lo particular no me interesa saber quien fue y como tenga que pagar el recurso faltante, lo importante de todo esto es que es dinero del pueblo y por lo tanto debe ser devuelto al pueblo