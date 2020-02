Reino Unido realiza estudio del transporte rural de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Reino Unido y Gobierno del Estado firman memorándum de entendimiento para implementación del programa de Ciudades del Futuro proyecto que surge de la convocatoria lanzada por Ciudades del Futuro y Alianza para la Prosperidad auspiciada por la Embajada Británica, tiene la finalidad de trabajar la coordinación y diseño de un sistema integrado de transporte público suburbano para la ciudad de Hermosillo con miras de mejorar el servicio que se ofrece en la zona rural Oriente.

La embajadora del menciondo país, Corin Robertson, declaró que se ha encontrado en Sonora un aliado estratégico para hacer frente a los problemas globales que más aquejan a nuestra sociedad, y sólo a través de cooperación y el trabajo en conjunto se podrá mejorar la vida de las personas que más lo necesitan.

Silvia Mejía, directora de los programas piloto del programa Ciudades del Futuro de la embajada de Reino Unido, señaló que la ciudad Hermosillo fue seleccionada para la fase de estudios de prefactibilidad del piloto presentado por la secretaría de desarrollo urbano y compartió algunos datos obtenidos de la investigación.

Desarrollamos una amplia campaña de trabajos de campo, acompañada de entrevistas a actores clave del estado y municipio, así como algunos beneficiarios del proyecto, los hallazgos de esta primera fase fueron que el transporte cuenta con deficiencias como la baja frecuencia de las rutas, la variación en horarios, las tarifas no reguladas y muy distintas a la zona urbana, una indefinición en las paradas, y la flota cuenta con una antigüedad de 15 años, como resultado de estos retos las personas usuarias del servicio no pueden planear sus viajes y esto repercute en su calidad de vida, dado que llegan tarde a su trabajo o no pueden acceder fácilmente a los servicios médicos o la provisión de otros servicios que son fundamentales para su vida diaria”, declaró.