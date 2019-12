Rossana Robinson Bours recibe Mérito Cultural Ciudadano 2019

Hermosillo, Sonora.-Por sus contribuciones al impulso y desarrollo de la cultura en el municipio de Cajeme; Rossana Robinson Bours Muñoz, fue galardonada con el reconocimiento al “Mérito Cultural Ciudadano 2019”, entregado por el Consejo Cultural Ciudadano.

En el evento desarrollado en la Escuela de Psicología y Comunicación de la Universidad de Sonora, se reconocio el trabajo de Robinson Bours Muñoz, por sus diversas actividades de fomento a la cultura, como lo es el programa de Pequeños Grandes Lectores, que ha impulsado por más de una década.

Sobre este galardón recibido, Rossana Robinson Bours Muñoz, agradeció la distinción que le hace el colectivo del Consejo Cultural Ciudadano, señalando que se trata de una motivación para reforzar el trabajo realizado a favor del desarrollo cultural.

Pues, estoy muy contenta, es algo que primero me sorprendió, no me lo esperaba, me siento muy honrada, es algo que, son actividades que me encanta y que me den un reconocimiento por algo que me gusta hacer, que mejor”, expresó.

En ese sentido, reiteró que es importante fortalecer, apoyar y difundir todos los esfuerzos dirigidos al crecimiento de la cultura.

Es un trabajo muy bonito, que nos deja mucho, que necesitamos mucho, necesitamos imprimir ese sello de arte a nuestra cultura, es lo que han hecho generaciones y generaciones atrás, y estamos en el mismo camino realmente.