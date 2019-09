Celida López busca incentivos para que ciudadanos paguen el predial

Hermosillo, Sonora.- La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cardenas, señaló que se buscará incentivar y se valora la posibilidad para tener mejores estímulos para que los ciudadanos paguen su predial de forma cumplida.

No sin antes buscar el equilibrio económico del municipio, destacó la funcionaria, y brindar este estímulo solamente a los ciudadanos que contribuyan a tener una mejor ciudad.

Asimismo, explicó que en la siguiente presentación del presupuesto 2020 se expondrán las condiciones para aplicar este beneficio.

No podemos tratar a todos por igual cuando no todos los ciudadanos contribuyen por igual. El ciudadano responsable tiene derecho a pedir no solamente su seguro para su vivienda, sino también a solicitar una reparación del daño en el momento que se afecte su vehículo por una vialidad que no está en condiciones”, agregó.