Se realiza en el Congreso local el foro "Por un Sonora sin Plástico"

Hermosillo, Sonora.-Para establecer una ley que cuente con verdaderos procesos que apliquen sanciones a quien no cumpla con las disposiciones del cuidado del medio ambiente, se realizó en el Congreso del Estado el Foro “Por un Sonora Sin Plástico”.

Al respecto, el diputado local; Gildardo Real Ramírez, promotor del evento señaló que actualmente se tiene una ley, para el cuidado y concientización del medio ambiente, sin embargo no se aplica de manera adecuada.

Dijo que por tal motivo, con este foro se busca generar propuestas que ayuden a formular una nueva ley que se aplique, para la reducción y eliminación del uso del plástico en sus diferentes presentaciones, además de sanciones a quien no cumpla con sus especificaciones.

Manifestó que por tal motivo en esta ocasión desde el Congreso se buscan nuevos procesos plasmados en una ley, para lo cual se extendió la invitación a expertos en la materia en el cuidado del medio ambiente, así como empresarios y todos aquellos sectores involucrados en ayudar a evitar que se incrementen las afectaciones con el mal uso del plástico.

Aclaró que el materia en mención no es el problema, ya que se puede seguir utilizando de manera responsable y con un destino bien especificado, para que no afecte al medio ambiente, sin embargo lamentablemente todavía se observan conductas inapropiadas sin respetar las leyes vigentes, sobre todo cuando se estableció el no uso de los popotes y aún siguen presentes.

Real Ramírez agregó que de esa forma el foro “Por un Sonora Sin Plástico” es con el objetivo de socializar y escuchar las voces de expertos y luchadores en el tema y recopilar las ponencias para dar paso a conclusiones que ayuden a realizar una iniciativa de ley completa del cuidado al medio ambiente.