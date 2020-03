"Se tiene suficiente cárnico por cuarentena de Covid-19": UGRS

Hermosillo, Sonora.-Representantes de la Unión Ganadera Regional de Sonora (Ugrs), aseguran que el abasto de productos cárnicos y de sus derivados, está debidamente garantizado para la comunidad, ante la situación que se presenta de la contingencia del Covid-19.

Héctor Platt Martínez, presidente de los rancheros en el Estado, señaló que se cuenta con el hato ganadero necesario, así como en producción porcícola, para atender las necesidades básicas de los consumidores.

Yo he estado en contacto con la industria engordadora y esta lo que es la materia prima, lo que es el ganado en corrales de engorda está completamente abastecido, y eso no habrá problema en la cadena productiva, en la cadena alimenticia no hay problema, lo mismo en lo que es leche o hay ningún problema”, expresó.