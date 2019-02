Servicios Públicos de Hermosillo hará 'Mega Llantatón' para reciclar

Hermosillo, Sonora.- Un 'Mega llantatón' realizará Servicios Públicos Municipales el próximo 16 de marzo pero los neumáticos que logren recabar no irán al basurón informó Norberto Barraza Almazan.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que se prepare y lleve sus llantas a los seis puntos de recolección que van a haber distribuidos en la ciudad.

Los trabajadores de Servicios Públicos que fueron grabados cuando le echaban tierra a un camión nuevo de recolección están actualmente separados de sus cargos y serán fuertemente sancionados y hasta el sindicato esta de acuerdo, afirmó Norberto Barraza

Se va a hacer lo que se tenga que hacer para que algo así no vuelva a suceder, no se vale viendo como está el Ayuntamiento en cuestión de recursos y el esfuerzo que se hizo para obtener esos camiones que hayan hecho eso, por eso la gente me ha mandado mensajes diciendo que ellos merecen un castigo ejemplar”, expresó.