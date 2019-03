Servicios Públicos realiza con éxito primer ‘Llantatón’ en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Más de 4 mil llantas en desuso lograron reunir en el primer “Llantatón” antes de las 12:00 horas. Norberto Barraza Almazán, titular de Servicios Públicos Municipales informó que las llantas colectadas serán sometidas a un proceso ecológico de desintegración para que no representen ningún peligro ecológico.

La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, Secretaría de Salud, Geocycle, Instituto de Ecología Municipal, Semarnat, son algunas de la instituciones para que se realizara el evento, en los seis puntos donde se ejecuta el descacharre.

Estas actividades nos ayudan a prevenir enfermedades como el dengue, pongamos nuestro granito de arena para mantener a Hermosillo limpio y libre de enfermedades”, detalló Barraza Almazán.

Además informó que para las personas que no alcanzaron a llevar sus llantas por no tuvieron tiempo, que no se preocupen, debido a que en cualquier día de la semana próxima las pueden llevar a cualquiera de estos puntos.