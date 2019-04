Servidores públicos distribuyen información preventiva a turistas en Kino

Hermosillo, Sonora ,-“Bahía de Kino es una de las playas más espectaculares y paradisiacas del planeta”, afirmó el señor Gerardo Guerrero León, mientras se aprestaba a enfilar en su motocicleta hacia el balneario Hermosillense, acompañado de su hija, la mañana de este viernes.



El residente de la capital sonorense compartió su testimonio en el punto de apoyo e información que el Ayuntamiento de Hermosillo instaló en la salida poniente de la ciudad, como parte del operativo “Semana Santa 2019 Seguro, ¡pásala bien!”.



Expresó su simpatía con que no se vendan ni utilicen bebidas en envases de vidrio en las playas, para prevenir el riesgo de heridas entre los vacacionistas y aprovechó para reiterar el llamado a la gente en el sentido de que no dejen basura como evidencia de su estancia en Kino.



El señor Gerardo Guerrero fue una de los miles de ciudadanos que aprovecharon su asueto para disfrutar de la playa y que en su camino recibieron de funcionarios y empleados del Ayuntamiento impresos con información útil sobre puntos de apoyo, recomendaciones básicas de seguridad y opciones de esparcimiento disponibles.



En la salida a Kino encabezaron el volanteo Karem Valles, Directora de Atención a la Mujer y Luis Alberto Campa Lastra, Comisario en Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.



Lo propio hicieron en un cruce estratégico de la comunidad de El Tronconal Javier Ruíz, Director de Concertación del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública, y colaboradores de la dependencia, quienes coincidieron en lo importante que es reiterarle a los vacacionistas en tránsito el llamado a que cuiden de sí mismos y sus familias.



Las recomendaciones que nunca estarán de más son, “Si tomas no manejes”, hacer cambio de conductor; conducir todo el tiempo con las luces del automóvil encendidas; siempre utilizar el cinturón de seguridad y tener bien en cuenta que en Semana Santa se dispara el tráfico vehicular en las carreteras y que los acotamientos no son para transitar sino para hacer paradas de emergencia, resumió Javier Ruíz.