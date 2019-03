Suspende Salud Sonora farmacia de Hermosillo por anomalías graves

Hermosillo, Sonora.- Derivado de una denuncia pública que se realizó, la Secretaría de Salud, por medio de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), suspendió farmacia en Hermosillo por anomalías graves.

Laura Lorena Robles Ruíz, titular de Coesprisson, informó que personal sanitario realizó un operativo de verificación en farmacias con consultorios anexos en la colonia Las Quintas, donde se encontró un establecimiento con anomalías graves.

El Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, instruyó que se intensificaran las acciones de vigilancia sanitaria en este tipo de establecimientos; los registros de antibióticos de la farmacia suspendida no están correctos porque no concuerda la existencia física con los registros en el sistema, no cuenta con procedimiento normalizado de operación de antibióticos, además no cuenta con registros de capacitación actualizados del personal dispensador, entre otros”, detalló.