UMPC no aclara tema de remodelación del Mercado Municipal de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Ante las declaraciones de la directora de la Unidad Municipal de Protección Civil, Santa Aguilar Castillo, en pasados días donde indicaba que los trabajadores serian removidos para concluir con las reparaciones al mercado municipal, los locatarios dejan claro que ninguna autoridad se han acercado con ellos para aclarar el tema.

Semanas de incertidumbre y preocupación es lo que han vivido las personas que trabajan dentro del recinto, hasta el día de hoy con más de un año de iniciar con el resanamiento del lugar, la obra continua inconclusa.

Más de 10 años son los que han pasado desde la última remodelación del lugar, y los comerciantes manifiestan que no pueden opinar del tema porque en situaciones pasadas con este tema el particular que cuenta con la concesión del edificio ha tomado remplazarías en su contra por ello ya no opinan y buscan mantenerse en anonimato ante declaraciones.

El Mercado municipal es considerado histórico y artístico por su arquitectura del siglo XX por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.