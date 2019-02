Vecinos recuperan la recolección de basura dos veces por semana

Hermosillo, Sonora - Norberto Barraza Almazán, coordinador de Servicios Públicos Municipales, destacó el mérito de los ciudadanos en aumento de la flotilla de recolectores, porque son sus impuestos los que el gobierno de la alcaldesa Célida López Cárdenas administra, dando prioridad a proporcionar a la comunidad buenos servicios públicos.

Reveló que el compromiso de la actual administración municipal es cerrar con un mínimo de 70 camiones recolectores funcionando y quienes releven en la administración no tengan los problemas que enfrentó la actual por haber recibido solo 28.



Los recolectores agradecen los camiones nuevos

Santos Guadalupe Martínez, operador camión recolector en Servicios Públicos Municipales estaba contento con camión nuevo“Ya teníamos rato batallando por los camiones ya Gracias a Dios tenemos estos más cómodos, más amplios y más todo”, opinó Santos Guadalupe Martínez, a quien junto con sus compañeros Arturo Sixtos Vásquez y Rafael Gregorio Rodríguez Álvarez, le tocó estrenar camión.



Santos agradeció a la munícipe capitalina por hacer posible la llegada de los vehículos que servirán para dar mejor servicio a los ciudadanos.

La ciudadanía contenta por el regreso del servicio dos veces por semana

Cinthya Judith Rosales Mercado, también vecina de la colonia Floresta, recibió con agrado la visita del camión nuevo en el que empleados municipales pasaron por la basura de su casa.

Me da mucho gusto, veo que sí está cumpliendo, quiero darle un mensaje a los del Ayuntamiento, que cuiden mucho los carros y a la sociedad también porque muchas veces depende de nosotros también que funcionen bien, si no les echamos cosas que no les debemos echar”, comentó.