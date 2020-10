Filtran fotografías personales de Carlynn Houghton, candidata a regidora de Hidalgo

Ciudad de México.- Uno de los peligros más grandes en internet que afectan tanto en vida personal como profesional es la difusión de fotografías sin consentimiento y recientemente Carlynn Houghton candidata a regidora por Actopan, Hidalgo fue víctima de esta situación.

Según afirmó Houghton a través de una transmisión en sus redes que el material recientemente difundido es verídico y que fue víctima de un ataque a su persona, pues las fotos fueron tomadas sin su permiso hace algunos años.

Lee también: Golpe a Chapoy: Tras 23 años en TV Azteca, Daniel Bisogno habla de su salida de 'Ventaneando'

Te podría interesar: Adiós 'Hoy': Tras veto de Televisa y desheredar a sus hijos, polémico conductor llega a 'VLA'

Tras recibir mensajes de críticas y ataques en contra de ella, la candidata señaló en el video que fueron tomadas sin su consentimiento cuando acudió con un grupo de personas a un bar donde le ofrecieron una bebida que le hizo perder la conciencia.

Si me preguntan qué fue lo que paso, no tengo la menor idea. Solo se que desperté en mi casa, con algunos moretones en mi cuerpo, sin mi celular, porque fue con mi celular, parece ser que grabaron algún video”.

Carlynn Houghton comentó también que las fotografías la afectaron tanto en su vida personal como profesional, pues fue despedida del empleo que tenía en ese entonces. Además, argumentó que no se iba a esconder por la situación y que iba a encargarse de ayudar a otras mujeres que han sufrido violencia de género.

Esto no es proselitismo político, se trata de seres humanos, de ser empáticos. Yo no creo con ese odio, con ese veneno de esas personas que hicieron eso. Solamente no quiero que otras mujeres lo sigan pasando”.