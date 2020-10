¿Serán virtuales? Sheinbaum confirma suspensión de festejos por el Día de Muertos

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a los ciudadanos que el próximo primero y segundo de noviembre, el festejo del Día de Muertos encabezado por su administración se realizará virtualmente.

No es tiempo de fiestas todavía, desafortunadamente, no es lo que quisiéramos, pero es lo necesario. La pandemia sigue, tenemos que seguir cuidándonos, no es momento todavía de grandes fiestas".