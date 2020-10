AMLO sí se hace pruebas de Covid-19: "Cada martes me la hago; llevo 6 u 8"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la mañana de este lunes 19 de octubre que, contrario a la creencia popular por la postura del mandatario ante el Covid-19, cada martes se hace una prueba, y que en todas ha resultado negativa, además habló de la situación del almirante Rafael Ojeda.

El almirante Ojeda está bien; hablé con él antier y ayer. No tiene molestias mayores, está bien. Estuvimos juntos el viernes y todos los días por la mañana en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia no necesariamente tiene que haber contagio”, señaló.

El mandatario aseguró que como cada martes, este 20 de octubre se realizará una nueva prueba para descartar que al estar en contacto con el almirante se haya contagiado de Covid-19.

Me hago una prueba por semana para estar seguro y no contagiar a nadie, me hago la prueba los martes, mañana me corresponde, llevo unas seis u ocho”.