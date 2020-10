Autoridades reportan que mueren 8 de cada 10 intubados de coronavirus en IMSS

Ciudad de México.- Desde inicios de la pandemia de coronavirus hasta octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que hay índices de mortalidad de 86.9% en las personas que han necesitado ser intubadas o que requieren ventilación mecánica.

Según mencionan especialistas, esto se debe a que déficit de profesionales de la salud en terapia intensiva o que también los pacientes llegan en estados muy graves.

El IMSS informó a El Universal, que durante octubre se han intubado a 17 mil 331 de sus pacientes y un total de 15 mil 70 han fallecido, lo que reporta una letalidad 86.9% a la fecha reportada, lo que se estima como que 8 de cada 10 intubadas han muerto.

Además, Alejandro Macías, integrante de la Comisión de la UNAM para la Atención del Coronavirus, precisó que si bien los ventiladores mecánicos para atender a los infectados fue una buena respuesta por parte del gobierno, es mucho más importante contar con los profesionales necesarios para atenderlos.

No es lo mismo tener una cama con ventilador si no cuentas con el personal para atenderla, incluso, durante la pandemia hubo camas de terapia intensiva que se colocaron en áreas de extensión en los hospitales y esto por sí mismo puede significar un problema, no es un secreto que México tiene déficit de especialistas y para intubar es necesario estar capacitado, no es que los médicos no sepan hacerlo, pero sí se requiere profesionalización".