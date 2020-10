Rosario Robles pide anular cargo en su contra; arremete en contra de la FGR en carta

Ciudad de México.- La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, solicitó invalidar la acusación en su contra por el caso de la 'Estafa maestra' bajo el argumento de que el delito que se le atribuye no existe ya.

El pasado jueves, la defensa de Robles Berlanga presentó un escrito en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en el que argumentó que el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el que la exfuncionaria está vinculada a proceso, fue derogado desde 2006.

Solicitó que se declare el sobreseimiento de su causa penal, es decir, que se declare que el juicio en su contra no puede continuar tramitándose y, con ello, recuperar su libertad, además acusó a la Fiscalía General de la República de mantenerla como 'rehén' para obtener información.

Llevó más de un año, arbitrariamente privada de mi libertad, ya que la Fiscalía me tiene como rehén porque no he querido colaborar para entregar a exfuncionario de mayor jerarquía. No mentiré para obtener mi libertad".