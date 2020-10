"No me pueden matar dos veces, no tengo miedo": La escalofriante reaparición de Javier Valdez

Ciudad de México.- Por increíble que parezca, el periodista Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, volvió de entre los muertos para pedir a Andrés Manuel López Obrador, primeramente justicia para sus homólogos asesinados en México y segundo para trabajar en la protección a la libertad de expresión.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece Javier Valdez, quien en vida fue periodista y trataba temas sobre el narco, pero no fue una aparición fantasmal, sino que a través de la tecnología recrearon su rostro, sus movimientos faciales, su voz, todo para exigir justicia para los periodistas asesinados en el país.

Te puede interesar: Florence Cassez y el montaje que persigue a Carlos Loret de Mola desde 2005

Fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué, pero aquí estoy, como ve, hablándole. No tengo miedo señor presidente porque no me pueden matar dos veces, por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados".