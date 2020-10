AMLO arremete contra The New York Times: "Son poco profesionales y sin ética"

Ciudad de México.- Cómo es ya una costumbre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter en contra de un medio de comunicación internacional, en esta ocasión con el famoso The New York Times, a los que catalogó como poco profesionales y señaló que les falta ética.

Tal como lo hiciera hace unos días con Financial Times, el mandatario tabasqueño, se tomó un tiempo de la ‘Mañanera’ para responder a las ‘alusiones personales’ que The New York Times ha vertido contra el presidente.

Me interesa mucho el dato porque son muy famosos este periódico, pero no tienen profesionalismo y les falta ética sobre todo… estamos hablando del New York Times, o sea, porque apantallan ¿no?..”.

Cabe recordar que en abril pasado, The New York Times diagnosticó que habría una caída de 20 por ciento en las remesas, sin embargo, contrario a lo pronosticado por este medio, AMLO aseguró que las remesas aumentaron en un 10 por ciento.

Con información de Infobae