AMLO niega acercamiento con Joe Biden: "No somos peleles de ningún país extranjero"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo este miércoles 11 de noviembre en la postura de no reconocer la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump hasta que exista un resultado oficial que determine que el demócrata es el nuevo presidente de Estados Unidos.

Nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido. Creo que ya lo han entendido, los que no son nuestros adversarios", señaló el mandatario tabasqueño.

Te puede interesar: Cámara de Diputados avala Presupuesto 2021: Habrá recortes a la SEP y al INE

Sobre sí ha existido un intento de acercamiento por parte del equipo del presidente electo Joe Biden, el mandatario mexicano aseguró que su Gobierno no entablará contacto con ellos, pues no están todavía “legalmente constituido” y no intervendrá en una asunto de política interna de EU.

Andrés Manuel Recordó que su postura se basa en la Doctrina Estada y que como ya había mencionado antes, no está en contra ni en favor de nadie, que se trata solamente de respetar la política interna, como el espera lo hagan con México, pues “no son pelele de ningún país extranjero”.

Con información de El Heraldo