Autoridades reclaman por la grabación de una película para adultos en el Cañón del Sumidero

Chiapas, México.- Hace unos días, comenzó una fuerte polémica alrededor de la reserva natural llamada el Cañón del Sumidero, pues salió a la luz una cinta con contenido para adultos que fue grabada sin permiso en dicho lugar.

Tras eso, el ayuntamiento de Chiapa de Corzo, se manifestó molesto e indignado por la película y lanzaron un comunicado donde mencionaron que se tomarían medidas legales en el asunto, pues manchan la imagen del municipio.

Lee también: Tras años desaparecida, actriz vuelve a TV Azteca y dice esto de su amorío con exalumno de 'La Academia'

Sin embargo, Mia Marín, una de las actrices participantes en la cinta, relató que estaba molesta, pues había cosas más importantes como limpiar el lago que demandarlos por la cinta.

A mí lo que me indigna es que se enojan por un video cuando no hacen nada por limpiar el río. Realmente el río está hecho un caos, un basurero. Para entrar al Cañón del Sumidero te piden un pago y se supone que con ese pago limpian el río. No entiendo qué hace el gobierno de Chiapas con ese dinero”.