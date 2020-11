Rosario Robles: "No tengo nada que imputar a Peña Nieto; destruyen a gente inocente"

Ciudad de México.- Luego de que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, hoy presa bajo la acusación de corrupción, señalara que se acogería a la figura de criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de la República, indicó que "no tiene nada que imputar a Enrique Peña Nieto".

Rosario Robles Berlanga informó que durante sus colaboraciones no habrá nada que imputar al ex presidente Enrique Peña Nieto y mucho menos contra su secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que sus señalamientos estarían dirigidos hacia Luis Videgaray Caso.

La exsecretaria Rosario Robles confirmó que una de las principales razones por las que accedió a este intercambio de información, es que lo dicho en la denuncia de Emilio Zebadúa son acusaciones para gente incorruptible y “callarme sería callarme una avalar una gran historia”.

Sé a lo que me estoy enfrentando y puedo imaginar cómo será mi vida después de esto, pero no podía quedarme sola, pagando por cosas que no hice y viendo cómo, con mentiras, se destruye a gente inocente”.