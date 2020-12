"Estamos vulnerables": Sin inmunidad al Covid-19, el 75% de los mexicanos

Ciudad de México.- De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud COVID-19 (ENSANUT COVID-19), más del 75 por ciento de los mexicanos no tiene inmunidad ante el coronavirus, lo que los vuelve más vulnerables.

Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señaló que actualmente solo un 25 por ciento de la población es inmune, es decir, alrededor de 31 millones de personas, quienes también tienen la posibilidad de sufrir una reinfección.

El 75 por ciento de los mexicanos no tenemos inmunidad ante Covid, es un porcentaje altísimo son casi 100 millones de personas, de modo que no debemos descuidarnos. No porque venga la vacuna, yo siento que ya puedo salir y puedo dejar todas las medidas precautorias para evitar el contagio. La gran mayoría estamos totalmente vulnerables a la infección".