AMLO sobre plan migratorio con EU: "No somos títeres de ningún gobierno extranjero"

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 17 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre el Plan Migratorio México-Estados Unidos y si pactó que los migrantes deben esperar en suelo mexicano su trámite de asilo.

A la pregunta sobre los migrantes, si deben o no esperar en México su trámite de asilo en Estados Unidos, el presidente respondió tajantemente que ningún gobierno extranjero puede imponerle al país sus políticas.

A nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia de ningún gobierno extranjero”, sentenció el mandatario mexicano.