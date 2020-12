"Nosotros no cumplimos reglas": CDMX en semáforo rojo y compradores entran en caos

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, las autoridades correspondientes de la Ciudad de México determinaron pertinente el regresar a semáforo epidemiológico color rojo, esto debido a que los contagios y las muertes por Covid-19 van en aumento, lo cual fue aprovechado por los ciudadanos para realizar sus compras.

De acuerdo con la información proporcionada por Excélsior, en las calles Corregidora y José María Pino Suárez continúan creciendo los comerciantes tanto ambulantes como los locales, los cuales intentan recuperar las ganancias perdidas por la pandemia, donde además se observan las aglomeraciones más grandes de compradores

Asimismo, se destacó que pese al esfuerzo de las autoridades de colocar vallas metálicas en las calles para dividir las entradas y salidas, los ciudadanos no respetan los sentidos ni los señalamientos de prohibición, además las filas de personas se perciben sobretodo en los lugares de venta de artículos navideños por las fechas decembrinas.

Nosotros como transeúntes no cumplimos las normas, no deberíamos andar en la calle deberíamos de permenecer en casa y pedir todo por línea, pero no obedecemos".