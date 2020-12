Metro de la Ciudad de México pide a la población que no acuda al Centro Histórico

Ciudad de México.- Este martes, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, solicitó a la ciudadanía para que no acuda al Centro Histórico de la Ciudad de México, debido a la crisis sanitaria que se vive y la saturación en el mencionado lugar.

Tal es el caso de las principales calles del Centro Histórico como Correo Mayor entre San Jerónimo y Regina; así como en la Calle del Carmen entre República de Guatemala y Justo Sierra, donde comercios de actividades esenciales y no esenciales, que se ubican en dichos tramos, se encuentran cerrados”, expresó.

Fue mediante un comunicado en redes sociales donde las autoridades del transporte público donde mencionó que todas las actividades no esenciales no están en funcionamiento, por lo que no deben de asistir.

Las compras de navidad no son esenciales y se exhorta a no organizar ni acudir a reuniones”, destacó.

Cabe mencionar que hace unos días reportaron un gran número de personas en los negocios de la calle Independencia, así como en las inmediaciones del Mercado Sonora.