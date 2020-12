Profeco suspende distribuidora de oxígeno en CDMX e inicia proceso legal por incumplimiento

Ciudad de México.- De acuerdo con información proporcionada por Excélsior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), emitió un comunicado en el que informó que en atención a una denuncia de un consumidor, se suspendió la comercialización e inició un procedimiento por infracciones a la ley contra un proveedor de oxígeno en la Ciudad de México.

Asimismo, personal de la dependencia procedió a colocar sellos de suspensión por incumplimientos detectados en el establecimiento, el cual se encuentra ubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 144, colonia Anáhuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Asimismo, se precisó que entre las faltas encontradas en el establecimiento, destaca que no se informa precio de recarga de cilindros, no se informa términos y condiciones para facturación al consumidor y no se informa al consumidor los mecanismos para reembolso de dinero en caso de cancelación del servicio.

Por su parte, los propietarios del negocio señalaron que los precios que ofrecen son los autorizados y cuentan con notas de remisión y facturas entregadas a los clientes que acuden a recargar sus tanques de oxígeno y el aumento es con base a los comunicados oficiales que se han emitido.