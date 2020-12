AMLO anuncia que sí se podría vender la vacuna contra Covid-19 en México: "No tenemos impedimento"

Ciudad de México.- Hace algunas horas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió un video en sus redes sociales en el que explicaba que su gobierno no tiene "ningún impedimento" para que se realice la venta de la vacuna contra el Covid-19.

El mandatario tabasqueño destacó que buscan cumplir con la estrategia que garantiza la vacunación universal y gratuita, sin embargo, señaló que no tiene ningún impedimento en que los particulares adquieran la vacuna que inmuniza al coronavirus.

Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna , que se compre afuera", explicó.

Sin embargo, el titular del poder Ejecutivo resaltó que se seguirán comprando dosis de esta ampolleta y que serán administradas según el plan, iniciando la vacunación con la primera línea de médicos que cubre la pandemia, adultos mayores, etcétera.

No porque yo tengo dinero voy a vacunarme primero o yo soy político o yo soy influyente y yo me vacuno primero, no, así no, así no es la cosa, es para todos", añadió.