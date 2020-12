Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, se contagia de coronavirus

Ciudad de México.- Este lunes, Citlalli Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informó que dio positivo a la prueba de Covid-19, aunque aseguró que se siente bien por el momento.

A través de su cuenta de Twitter, La funcionaria pública compartió los resultados del PCR y escribió algunas palabras para los ciudadanos y militantes del partido. Además, invitó a los ciudadanos a “no bajar a la guardia” y seguirse cuidando.

La senadora con licencia explicó que se realizó la prueba de detección luego de que el sábado pasado presentó algunos síntomas de la enfermedad, como la pérdida del olfato, pero su saturación de oxígeno se encuentra en niveles adecuados.

Antier comencé con algunos malestares; hoy me realicé la prueba y me informan que di positivo a Covid-19. Mi saturación de oxígeno está bien y aunque perdí un poco el olfato, estoy optimista. Atenderé responsabilidades desde casa. Cuídense mucho y si pueden, no salgan.”, se lee en la publicación.