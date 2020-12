AMLO ya sabía del contrato de su prima Felipa con Pemex: "Hace un año me enteré"

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como se esperaba desde el pasado viernes, rindió su declaración sobre el caso de presunto influyentismo en el que incurrió su gobierno por los contratos de su prima Felipa Obrador Olán celebró con Pemex, así como con otras instituciones como IMSS e Issste.

Lo que pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo hay aquí un posible conflicto de interés, y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos, y al parecer no se otorgaron".