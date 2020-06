AMLO y la mañanera del 13 de mayo: "El plan es de aplicación voluntaria"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este miércoles 13 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició anunciando la presentación del plan de regreso a la nueva normalidad.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que el plan para retomar las actividades siempre privilegiará la salud.

Por su parte, el presidente dijo que si hay estados o municipios que decidan no apegarse al plan para la reactivación económica y social no habrá controversia, pues este es opcional.

Si hay una autoridad municipal que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos".